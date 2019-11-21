У Китаї показали примата з "людським обличчям": відео

У зоопарку міста Тяньцзінь (Китай) примат з "людським обличчям" 19 років не міг знайти партнерку.

Про це повідомило видання Daily Mail. Всі ці роки мавпа мала труднощі з пошуком "любові". А 2018 року вона прославилася в інтернеті своєю мордою, яка через вираз нагадувала людське обличчя.

У зоопарку запевнили, що тварина залишилася без пари через те, що вона дуже агресивна і гіперактивна, любить розбивати кокоси і гратися в бруді.

У Китаї показали примата з "людським обличчям" Скріншот

"У нього зараз три приятеля. У 2016 році ми придбали ще трьох особин підвиду Sapajus apella margaritae, але жодна з них ще не досягла статевої зрілості. Коли молоді самки підростуть, ми сподіваємося, що наш примат з "людським обличчям" нарешті знайде "дружину", – підкреслили в зоопарку.

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Примата підвиду Sapajus apella margaritae, вид капуцин-фавн, привезли в тяньцзіньський зоопарк ще в 2002 році. Раніше з ним жили дві самки його ж підвиду, однак вони обидві померли.

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