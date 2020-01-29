У Китаї почалися арешти через коронавірус

У Китаї місцевого жителя заарештували за поширення неправдивих даних про смертельний коронавірус.

Інцидент трапився в місті Тяньцзінь. Про це повідомляє видання Xinhua із посиланням на місцеве управління громадської безпеки (УГБ).

Крім цього, ще з 24 китайцями, теж через фейки щодо вірусу, провели профілактичну бесіду. А шістьох затримали за порушення громадського правопорядку в умовах епідемії.

У Китаї людей заарештовують за поширення фейків про коронавірус

Як заявив начальник УГБ Тяньцзіня Чень Юйдун, їм доводиться постійно моніторити публікації у соцмережах на тему смертельного вірусу.

"Міське управління громадської безпеки посилило нагляд за появою в інтернеті зловмисних чуток про поширення пневмонії", – сказав він.

За його словами, в разі виявлення неправдивої інформації, щоб уникнути суспільної паніки порушнику "наноситься суворий удар відповідно до закону".

Як повідомляв OBOZREVATEL, данська газета спровокувала міжнародний скандал через невдалу карикатуру про коронавірус.

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