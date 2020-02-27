У Китаї почали масово скуповувати презервативи через коронавірус

У Китаї на тлі ситуації з коронавірусом різко зросли продажі ряду товарів. У зв'язку з епідемією китайці масово купують ігрові приставки, книги, матраци для йоги і презервативи.

Як повідомляє Reuters, за дві тижні лютого 2020 року машин для веслування і килимків купили в 2,5 рази більше, ніж рік тому. Продажі книг, за даними Alibaba, виросли на 60 відсотків.

Через правил на носіння масок в публічному місці зафіксовано різке зростання продажів тіней для повік і губної помади. Глава шанхайської Wanqing Consulting Лу Чженьван (Lu Zhenwang) припустив, що, можливо, проводячи більше часу вдома, жінки тренують навички макіяжу.

Презервативи увійшли в десятку найбільш продаваних товарів на окремих сайтах, чого раніше не спостерігалося, а продажу обладнання для випічки виросли в сім разів.

Раніше повідомлялося, що "КамАЗ" змушений перейти на скорочений робочий тиждень після збоїв поставок комплектуючих з Китаю. У період з 20 по 24 квітня вводиться чотириденний робочий тиждень, а з 27 квітня по 1 травня – триденна. Наказ можуть скасувати, якщо ситуація з комплектуючими до цього часу зміниться.

Кількість хворих у всьому світі перевищило 80 тисяч чоловік. Станом на 25 лютого померли 2 707 осіб, видужали 27 904 з числа тих, у кого діагностували захворювання.

Як повідомляв OBOZREVATEL, китайському Коронавіруси COVID-19 піддаються всі вікові категорії, однак ризик смерті збільшується в залежності від віку людини.

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