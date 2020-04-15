У Китаї підтвердили новий шлях передачі коронавірусу: заразитися може будь-хто

Нове дослідження вчених із відомого на весь світ китайського міста Ухань виявило, що коронавірус широко розповсюджується на поверхах медустанов, де лікують пацієнтів із COVID-19.

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Хоча концентрація вірусу була найбільшою у відділеннях інтенсивної терапії, загальні відділення, навіть ті, де немає таких пацієнтів, також продемонстрували позитивні результати такого тестування. Про це повідомляє News4Jax.

Згідно з дослідженнями, порівняно з іншими вірусами, COVID-19 міцно "тримається" на поверхні підлоги. Вчені стверджують, мовляв, сила тяжіння та повітряний потік призводять до того, що більшість крапель вірусу опускається саме на землю.

Зокрема, половина зразків із підошов взуття медичного персоналу відділення інтенсивної терапії показали наявність на них COVID-19. У результаті дослідники дійшли висновку, що підошва медичного персоналу може бути носієм коронавірусу.

У зв'язку з цим вчені наполегливо рекомендують людям продезінфікувати підошви взуття перед виходом із палат, де перебувають пацієнти з COVID-19.

Зазначимо, що дослідження було проведене у двох лікарнях Уханя з 19 лютого по 2 березня. Вчені зібрали зразки повітря у приміщенні, а також із підлоги, взуття, комп'ютерних мишок, смітників, поручнів сходів, засобів індивідуального захисту (ЗІЗ) та інших поверхонь.

Як повідомляв OBOZREVATEL, українська журналістка в Італії Маріанна Сороневич, яка опублікувала поради італійського Міністерства здоров'я, зазначила, що ризик занести коронавірус COVID-19 через підошву взуття є, але він дуже незначний.