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15 квітня • оновлено в 12:54
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У Китаї підтвердили новий шлях передачі коронавірусу: заразитися може будь-хто

12.4т
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Нове дослідження вчених із відомого на весь світ китайського міста Ухань виявило, що коронавірус широко розповсюджується на поверхах медустанов, де лікують пацієнтів із COVID-19.

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Хоча концентрація вірусу була найбільшою у відділеннях інтенсивної терапії, загальні відділення, навіть ті, де немає таких пацієнтів, також продемонстрували позитивні результати такого тестування. Про це повідомляє News4Jax.

Згідно з дослідженнями, порівняно з іншими вірусами, COVID-19 міцно "тримається" на поверхні підлоги. Вчені стверджують, мовляв, сила тяжіння та повітряний потік призводять до того, що більшість крапель вірусу опускається саме на землю.

У Китаї підтвердили новий шлях передачі коронавірусу: заразитися може будь-хто

Зокрема, половина зразків із підошов взуття медичного персоналу відділення інтенсивної терапії показали наявність на них COVID-19. У результаті дослідники дійшли висновку, що підошва медичного персоналу може бути носієм коронавірусу.

У Китаї підтвердили новий шлях передачі коронавірусу: заразитися може будь-хто

У зв'язку з цим вчені наполегливо рекомендують людям продезінфікувати підошви взуття перед виходом із палат, де перебувають пацієнти з COVID-19.

Зазначимо, що дослідження було проведене у двох лікарнях Уханя з 19 лютого по 2 березня. Вчені зібрали зразки повітря у приміщенні, а також із підлоги, взуття, комп'ютерних мишок, смітників, поручнів сходів, засобів індивідуального захисту (ЗІЗ) та інших поверхонь.

Як повідомляв OBOZREVATEL, українська журналістка в Італії Маріанна Сороневич, яка опублікувала поради італійського Міністерства здоров'я, зазначила, що ризик занести коронавірус COVID-19 через підошву взуття є, але він дуже незначний.

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Автор
Марина Ліснічук
Теми
Дослідження вчених Коронавірус
Місце
Китай Ухань
Теги
вірус медики
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