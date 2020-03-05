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5 березня • оновлено в 10:29
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У Китаї передбачили нову хвилю епідемії коронавірусу

9.8т
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У Китаї спрогнозували нову хвилю епідемії смертельного коронавірусу COVID-19.

Виробництво на підприємствах і звичайне життя людей налагоджується, що й може призвести до виникнення ще одного спалаху захворювання. Про це РИА Новости розповів глава кафедри епідеміології та біостатистики Гонконзького університету Бен Коулінг.

"Китай вже стримав першу хвилю (епідемії нового коронавірусу – Ред.) на своїй території до початку березня. Я стурбований тим, що, коли вони відновлять свою нормальну діяльність, буде друга", – пояснив він.

Епідемія коронавірусу в Китаї

Епідемія коронавірусу в Китаї

Коулінг зазначив: ще рано говорити, що небезпека зараження минула, оскільки поки "немає жодних доказів, що характеристики вірусу змінилися – ні з точки зору його передавання, ні в тому, що стосується серйозності інфекції".

Водночас він зазначив, що найближчими тижнями спалахи недуги можуть проявитися в низці нових країн: "Інфекції для поширення потрібен час, а COVID-19 поширюється не дуже швидко".

Епідемія коронавірусу в Китаї

Епідемія коронавірусу в Китаї

"Після другого місяця, якщо епідемія в країні поширюється з такою ж швидкістю і якщо не вжито ефективних заходів контролю, йтися може вже про 10 тисяч випадків зараження, а протягом другого місяця почнуть з'являтися летальні випадки, число яких до кінця другого місяця може досягти 20-30", – розповів експерт.

Він акцентував, що вірус вдасться побороти в країнах з сильним лабораторним потенціалом і використанням "агресивної" програми тестування на захворювання. У менш розвинених державах можливий сплеск кількості хворих і поява смертей.

Епідемія коронавірусу в Китаї

Епідемія коронавірусу в Китаї

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні вже у шести осіб запідозрили захворювання на коронавірус COVID-19.

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Автор
Тимур Григоренко
Тема
Коронавірус
Місце
Китай
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Golan Sim
Golan Sim
Очевидно, что новый вид вируса синтезированный в США начал триумфальное шествие по всему миру. ПРЕСТУПНОЕ БЕЗУМИЕ гл,оба,листских стратегов из Вашингтона ведёт человечество к очередной трагедии..
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Pavlov Pavel
Pavlov Pavel
Golan Sim, Может и не в Сша. Была инфа, что рядом с этим Уханем расположены две исследовательские лаборатории, поэтому утечка могла быть и оттуда.
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Pavlov Pavel
Pavlov Pavel
Была инфа, что Воз прогнозирует, что этим вирусом переболеет 2/3 населения земли. При смертности около 3% заболевших людей умрет немало.
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Pavlov Pavel
Pavlov Pavel
Волгоград Ец, Ну 3.4%
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Волгоград Ец
Волгоград Ец
Pavlov Pavel, Пока статистически смертность больше 3 процентов
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