У Китаї передбачили нову хвилю епідемії коронавірусу

У Китаї спрогнозували нову хвилю епідемії смертельного коронавірусу COVID-19.

Виробництво на підприємствах і звичайне життя людей налагоджується, що й може призвести до виникнення ще одного спалаху захворювання. Про це РИА Новости розповів глава кафедри епідеміології та біостатистики Гонконзького університету Бен Коулінг.

"Китай вже стримав першу хвилю (епідемії нового коронавірусу – Ред.) на своїй території до початку березня. Я стурбований тим, що, коли вони відновлять свою нормальну діяльність, буде друга", – пояснив він.

Епідемія коронавірусу в Китаї

Коулінг зазначив: ще рано говорити, що небезпека зараження минула, оскільки поки "немає жодних доказів, що характеристики вірусу змінилися – ні з точки зору його передавання, ні в тому, що стосується серйозності інфекції".

Водночас він зазначив, що найближчими тижнями спалахи недуги можуть проявитися в низці нових країн: "Інфекції для поширення потрібен час, а COVID-19 поширюється не дуже швидко".

Епідемія коронавірусу в Китаї

"Після другого місяця, якщо епідемія в країні поширюється з такою ж швидкістю і якщо не вжито ефективних заходів контролю, йтися може вже про 10 тисяч випадків зараження, а протягом другого місяця почнуть з'являтися летальні випадки, число яких до кінця другого місяця може досягти 20-30", – розповів експерт.

Він акцентував, що вірус вдасться побороти в країнах з сильним лабораторним потенціалом і використанням "агресивної" програми тестування на захворювання. У менш розвинених державах можливий сплеск кількості хворих і поява смертей.

Епідемія коронавірусу в Китаї

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні вже у шести осіб запідозрили захворювання на коронавірус COVID-19.

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