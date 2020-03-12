У Китаї озвучили терміни закінчення пандемії коронавірусу

Глобальна пандемія смертельного коронавірусу COVID-19, яка почалася в Китаї, може зупинитися до червня 2020 року.

Це стане можливим у разі прийняття належних контрзаходів проти поширення захворювання. Про це заявив провідний китайський епідеміолог Чжун Наньшань, передає "Інтерфакс-Україна".

"Можемо очікувати, що (епідемія – Ред.) COVID-19 завершиться до червня", – зазначив учений.

Коронавірус в Китаї

Медик зазначив, що у багатьох заражений хвороба протікає в легкій формі. Крім того зазначається, низький відсоток повторних заражень серед видужали.

"В майбутньому ключові аспекти заходів епідеміологічного контролю щодо спричиненого коронавірусом нового типу пневмонії будуть перенаправлені від запобігання вивозу вірусу (із заражених країн) до припинення привізних випадків", – додав Наньшань.

Як повідомляв OBOZREVATEL, число інфікованих коронавірусів COVID-19 в усьому світі станом на 12 березня наблизилося до 126 тисяч осіб , померли вже більше 4900 пацієнтів.

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