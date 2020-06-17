У Китаї оголосили другу хвилю COVID-19 важкоконтрольованою і знайшли винних в Європі
У Китаї назвали другу хвилю коронавірусу важкоконтрольованою і звинуватили в ній норвезькі лососеві компанії – ті заявили, що не винні.
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Як повідомляє DailyMail, пекінські чиновники відзвітували про 356 000 тестів на COVID-19, які зробили в останні 5 днів. Поки хворобу виявили у 137 осіб і всі вони пов'язані з продовольчим ринком Сіньфаді.
Заступник керівника центру з профілактики та контролю захворювань Пекіна Пан Сінхо заявив, що нову хвилю складніше контролювати, ніж першу.
"Ризик поширення вірусу високий і його важко контролювати. Наразі епідемічна ситуація в Пекіні погіршується", – заявив він.
Друга хвиля СOVID-19 у Китаї
У Китаї вважають, що новий спалах може бути пов'язаний із завезеним з Європи лососем. Через це власники більшості супермаркетів і ринків прибрали лососеву продукцію з продажу.
Водночас видання повідомляє, що Китайська державна преса почала щосили звинувачувати норвезьку індустрію виробництва лосося і навіть назвала її "гріховною".
Однак найбільші постачальники лосося з Норвегії Norway Royal Salmon і Bakkafrost заперечують свою причетність до спалаху, заявивши, що всі їх співробітники пройшли тестування і жоден із них не був хворим на COVID-19.
Крім того, заступник директора Китайського центру з контролю і профілактики захворювань Ши Гуоцін заявив, що дослідники не виявили слідів вірусу в лососі.
Друга хвиля СOVID-19 в Китаї
Як повідомляв OBOZREVATEL:
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