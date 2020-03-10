У Китаї обвалився готель з хворими на коронавірус: кількість загиблих зросла до 20

Кількість загиблих у результаті обвалу п'ятиповерхового готелю з хворими на коронавірус у місті Цюаньчжоу, що в провінції Фуцзянь, зросла до 20.

Про це повідомило інформаційне агентство afp. Як розповіли у Міністерстві цивільного захисту країни, під завалами як і раніше знаходяться десять чоловік. 41 людину вдалося врятувати.

Нагадаємо, катастрофа сталася 7 березня. Усього під час обвалу будівлі всередині знаходився 71 чоловік. З них 58 були поміщені туди на карантин. За даними місцевих ЗМІ в той же день рятувальникам вдалося вилучити 35 осіб з-під завалів.

Число загиблих під час аварії готелю в Китаї зросло до 20 Скріншот

На першому поверсі готелю протягом декількох тижнів проводилися ремонтні роботи. Відповідальність за нещасний випадок досі ніхто не поніс. Причина обвалення будівлі з'ясовується.

Як повідомляв OBOZREVATEL, станом на ранок 10 березня у світі зафіксовано вже понад 113 тисяч хворих китайським коронавірусом, померло більше 4000 чоловік.

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