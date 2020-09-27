У Китаї обвалилася шахта, загинули 16 осіб. Фото з місця НП

У неділю, 27 вересня, в китайському муніципалітеті Чунцин трапилася аварія на вугільній шахті, в результаті якої загинуло 16 осіб.

Як повідомляє агентство Xinhua, всього під землею виявилося 17 шахтарів. Одну людину врятували і в критичному стані доставили в лікарню.

"Після обвалу на момент приїзду першої рятувальної бригади 16 гірників вже не подавали ознак життя. Єдиного вцілілого терміново госпіталізували", – йдеться в повідомленні місцевих ЗМІ.

Відзначається, що в шахті різко підвищився рівень чадного газу, який став надмірним. Детальні причини події все ще визначаються.

Додамо, що аварія сталася на найбільшій в місті вугільній шахті Songzao, яка належить державній енергетичній компанії Chongqing Energy.

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