У Китаї новий спалах COVID-19: введено режим воєнного часу

У столиці автономного Сіньцзян-Уйгурського району КНР Урумчі трапився спалах коронавірусу, через що в місті майже моментально ввели режим воєнного часу.

Так, із минулого тижня там виявили 47 активних і 50 безсимптомних хворих на COVID-19. Тепер містян закликали не залишати житлові комплекси, повідомляє Daily Mail.

Зазначається, що за законом Китаю виявлених інфікованих не включають до загальної статистики. За час першої хвилі пандемії на початку року в районі коронавірус діагностували у 76 осіб, ще троє померли. Потім там не реєстрували хворих на COVID-19 протягом п'яти місяців.

У китайському Урумчі зафіксовано новий спалах COVID-19

Через новий спалах вірусу, з 18 липня в Урумчі, де проживають 3,5 млн осіб, ввели режим воєнного часу. У місті закрили торгові центри і готелі, призупинили роботу метрополітену, скасували 90% всіх рейсів транспорту, що з'єднував Урумчі з іншими населеними пунктами.

Населення закликають не залишати місто, хоча люди можуть виїхати, якщо отримають негативний тест на коронавірус. Водночас жителям радять не покидати домівки.

В Урумчі, де проживають 3,5 млн осіб, ввели режим воєнного часу

Паралельно в Урумчі почали масове тестування, перевіряючи спочатку найбільш ризикові для поширення інфекції місця. Серед них 75 продовольчих ринків, 237 супермаркетів і 638 ресторанів, де COVID-19 не було виявлено.

Зазначається, що владі поки не вдалося відшукати джерело цього спалаху коронавірусу.

Медик бере мазок у дитини для тесту на коронавірус в громаді Урумчі

Як повідомляв OBOZREVATEL, вчені з'ясували, що з п'яти підтверджених перших випадків зараження коронавірусом у Китаї тільки один можна пов'язати з ринком в Ухані.