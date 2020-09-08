У Китаї найдовший у світі підвісний скляний міст потрапив до Книги рекордів Гіннеса. Фото та відео

Юрій Сергієнко Світ 22:59, 8.09.2020

У китайській провінції Гуандун відкрили найдовший у світі підвісний скляний міст, який потрапив до Книги рекордів Гіннеса.

Його довжина становить 526 метрів, повідомляє Dezzen (щоб подивитися фото і відео, доскрольте до кінця сторінки).

Найдовший у світі міст відкрили у Китаї.
Фото dezeen.com

Міст розташований на висоті 201 метр над рівнем моря.

Конструкція складається зі скла товщиною 4,5 см і здатна витримати одночасно 500 осіб. Її ширина – близько 9 м.

Скляний міст в Китаї потрапив в Книгу рекордів Гіннеса.
Фото dezeen.com

Тримається конструкція на товстих тросах, які прикріплені до двох червоних металевих башт.

Довжина скляного моста в Китаї складає 526 метрів.
Фото dezeen.com
Розташований міст в провінції Гуандун.
Google Maps

Як повідомляв OBOZREVATEL, 42-річний житель Австрії Йозеф Кеберле побив світовий рекорд, провівши 2,5 години у ванній з льодом.

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