У Китаї над озером з'явилося місто-привид. Відео

У китайській провінції Цзянсу на озері Хунцзеху місцеві жителі спостерігали дивовижний природний феномен.

Як пише Stormnews, на водній гладі утворився міраж, схожий на місто.

На опублікованому записі можна розглянути об'єкти, схожі на багатоповерхові будівлі, а також промислові труби і вітряк.

Вчені пояснюють, що таке оптичне явище виникає при певних погодних умовах і через заломлення світла в шарах повітря, що різко розрізняються за щільністю і температурою. При цьому люди спостерігають разом із реально видимим віддаленим об'єктом (або ділянкою неба) і його відображення в атмосфері.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у мережі з'явилася фотографія, яка викликала безліч суперечок, на ній зображено двері автомобіля, однак деякі бачать океан.

Також у мережі стала популярна оптична ілюзія, яка "перетворює" чорно-білі фотографії в кольорові.

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