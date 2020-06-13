У Китаї на ринку спалах коронавірусу: Пекін ввів режим "воєнного часу"

У пекінському районі Фентай (Китай) через спалах коронавірусу на оптовому ринку ввели режим воєнного часу.

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Аналізи були взяті у 517 відвідувачів ринку, 45 з яких дали позитивний результат. Про це заявив виконуючий обов'язки голови району Чу Цзюньвей, передає Sina.

У пекінському районі Фентай ввели режим воєнного стану

Він уточнив, що жорсткий район ввели в 11 житлових комплексах, які розташовані навколо ринку. Жителі зобов'язані дотримуватися режиму самоізоляції і не залишати свої будинки

Також призупинено навчання в трьох початкових школах і трьох дитячих садках, які відновили роботу після карантину.

У пекінському районі Фентай ввели режим воєнного стану Google Maps

Як повідомляв OBOZREVATEL, влада Китаю анонсувала випуск першої вакцини для "екстреного використання" проти коронавірусу восени 2020 року.