У Китаї на ринку спалах коронавірусу: Пекін ввів режим "воєнного часу"

У пекінському районі Фентай (Китай) через спалах коронавірусу на оптовому ринку ввели режим воєнного часу.

ЧИТАЙТЕ: ОСТАННІ НОВИНИ ПРО КОРОНАВІРУС

Аналізи були взяті у 517 відвідувачів ринку, 45 з яких дали позитивний результат. Про це заявив виконуючий обов'язки голови району Чу Цзюньвей, передає Sina.

У пекінському районі Фентай ввели режим воєнного стану

Він уточнив, що жорсткий район ввели в 11 житлових комплексах, які розташовані навколо ринку. Жителі зобов'язані дотримуватися режиму самоізоляції і не залишати свої будинки

Також призупинено навчання в трьох початкових школах і трьох дитячих садках, які відновили роботу після карантину.

У пекінському районі Фентай ввели режим воєнного стану Google Maps

Як повідомляв OBOZREVATEL, влада Китаю анонсувала випуск першої вакцини для "екстреного використання" проти коронавірусу восени 2020 року.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!