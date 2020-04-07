У Китаї майже 80% людей заразилися коронавірусом від носія без симптомів

Більшість пацієнтів в Китаї заразилися коронавірусом від людей, які були інфіковані, але симптоми у них ще не з'явилися.

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До такого висновку прийшли дослідники з Шанхайського університету Цзяо Тонг, пише Daily Mail.

За допомогою математичної моделі вони прорахували, що 79,7% людей заразилися від безсимптомних носіїв.

В середньому, якщо людина заражена вірусом, вона може передати його до появи симптомів протягом майже чотирьох днів. Раніше передбачалося, що це відбувається пізніше.

Також вчені підкреслили, що однієї тільки ізоляції недостатньо. Її необхідно поєднувати з ретельним тестуванням і відстеженням вірусу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, китайські лікарі в рамках дослідження застосували спосіб лікування коронавірусу за допомогою плазми крові тих, хто вже одужав від COVID-19. У пацієнтів зникли симптоми протягом всього 72 годин.

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