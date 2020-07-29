У Китаї коронавірус побив антирекорд за три місяці: захворіли більше сотні осіб

У Китаї за минулу добу, 28 липня, коронавірусом (COVID-19) заразилася 101 особа, що стало антирекордом за останні три місяці.

Також були виявлені 27 безсимптомних носіїв. При цьому хворобу побороли 10 пацієнтів, повідомляє держкомітету з питань охорони здоров'я Китаю.

Відзначається, що з 101 нового випадку 98 – місцеві, всі в основному виявлені в Синьцзян-Уйгурському автономному районі (89 випадків) і в провінції Ляонін (8 випадків). Ще один випадку зареєстрований в Пекіні. Решта три випадки зараження – ввізні.

Додамо, що за весь час епідемії в Китаї виявлені 86 990 випадків коронавіруснї інфекції, 50 517 особи одужали, 4657 померли.

Днем раніше материковий Китай заявив про 68 нові випадки активної форми COVID-19 і ще 34 пацієнтах з безсимптомним перебігом хвороби.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Китаї повідомили про прорив в розробці вакцини від COVID-19.