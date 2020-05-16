У Китаї кількість заражених COVID-19 може досягати 640 тис.: розкрилися таємні дані

У ВООЗ немає іншої інформації про кількість хворих, крім тієї, що отримана від влади КНР

Дані про величезну кількість хворих були отримані від Китайського національного університету оборонних технологій

У Китаї кількість заражених коронавірусом COVID-19 може бути значно більшою, ніж стверджує влада. Можлива кількість хворих – мінімум 640 тисяч осіб, замість 84 тисяч.

Про це пише видання Foreign Policy, посилаючись на дані, отримані від Китайського національного університету оборонних технологій.

Повідомляється, що система відстеження вірусів фіксувала щонайменше 640 тисяч випадків зараження у 230 містах. Інформацію про нові випадки зараження також отримували з лікарень, вокзалів, ресторанів, навчальних закладів і готелів. Дані збиралися з лютого 2020 року кінець квітня.

COVID-19 у Китаї

Зазначається, що 640 тисяч випадків зараження – це лише приблизне число. Наприклад, іноді в одному записі могло повідомлятися про декілька заражених. Також кількість хворих може бути нижчою, адже є невідповідності в методах збору даних і тому окремі випадки могли бути підраховані кілька разів, спотворюючи цифри.

Крім того, в зазначених даних немає імен або особистої інформації, тому неможливо перевірити жоден з випадків можливого зараження COVID-19.

Центри США з контролю за захворюваннями відмовилися коментувати ці дані. У ВООЗ повідомили, що не знають про існування такої бази даних.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше у Китаї повністю закрили два сусідніх міста, виявивши у 21 особи COVID-19.

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