У Китаї до лютого провакцинують 50 млн осіб

У Китаї збираються вакцинувати від COVID-19 понад 50 мільйонів людей до початку китайського Нового року в лютому.

Про це повідомило видання South China Morning Post. Влада планує поширити 100 мільйонів доз дводозового препарату, виробленого китайськими фірмами Sinopharm і Sinovac.

Вакцинацію проводитимуть у два етапи. До 15 січня використають 50 млн доз, і ще стільки ж – до 5 лютого.

Насамперед щеплення зроблять медичним працівникам, поліціянтам, пожежникам, працівникам транспорту й логістики, персоналу будинків для людей похилого віку і співробітникам комунальних служб.

Метою кампанії масової вакцинації є спроба запобігти спалаху COVID-19 після святкування Місячного нового року. Тоді в Китаї заведено відвідувати родичів, що значно збільшить кількість контактів між людьми.

У 2003 році ця традиція призвела до катастрофічного поширення атипової пневмонії. Тому торік влада заблокувала Ухань у центральному Китаї незадовго до свята, щоб запобігти такому поширенню.

У 2021 році Місячний новий рік у Китаї настане 12 лютого.

Як писав OBOZREVATEL, у Китаї щеплення експериментальною вакциною від коронавірусу виробництва національної фармацевтичної групи Sinopharm отримав майже мільйон осіб. Серйозних побічних ефектів не зафіксовано в жодного прищепленого.