У Китаї COVID-19 знайшли на заморожених креветках і курці

Олексій Тітофф Світ 08:31, 14.08.2020 Оновлено: 09:37, 14.08.2020

У китайському місті Сіань, провінція Шеньсі, коронавірус (COVID-19) знайшли на упакуваннях заморожених креветок, які були завезено з Еквадору.

Товар призначався для продажу на місцевому оптовому ринку, передає Daily Liberal.

Зазначається, що раніше сліди коронавірусу виявили в імпортованих заморожених продуктах із Бразилії. З поверхні заморожених курячих крилець узяли зразок, який показав наявність вірусу. Товар ввозився в південне місто Шеньчжень.

Китайська влада висловила побоювання, що заражені продукти харчування можуть викликати нові спалахи COVID-19 у країні.

Додамо, що, крім перевірки всіх контейнерів для м'яса та морепродуктів, які надходять в основні порти в останні місяці, із середини червня Китай призупинив імпорт деяких видів м'яса з різних країн, включно з Бразилією.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Китаї виявили новий смертельний вірус.

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