У Китаї COVID-19 знайшли на заморожених креветках та курці

У Китаї COVID-19 знайшли на заморожених продуктах.

У китайському місті Сіань, провінція Шеньсі коронавірус (COVID-19) знайшли на упаковках заморожених креветок, які були завезені з Еквадору.

Товар призначався для продажу на місцевому оптовому ринку, передає Daily Liberal.

Відзначається, що раніше сліди коронавірусу виявили в імпортованих заморожених продуктах з Бразилії. З поверхні заморожених курячих крилець взяли зразок, який показав наявність вірусу. Товар ввозився в південне місто Шеньчжень.

Китайська влада висловили побоювання, що заражені продукти харчування можуть викликати нові спалахи COVID-19 в країні.

Додамо, що крім перевірки всіх контейнерів для м'яса та морепродуктів, що надходять в основні порти в останні місяці, з середини червня Китай призупинив імпорт деяких видів м'яса з різних країн, включаючи Бразилію.

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