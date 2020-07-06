У Китаї чоловік, що "помер" у лікарні, повернувся додому: тіло не опізнали через коронавірус

У Китаї чоловік на прізвище Цзяо, який нібито помер від туберкульозу, повернувся додому через два місяці після того, як родичі влаштували похоронну церемонію, а тіло кремували.

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З'ясувалося, що в лікарні переплутали особи пацієнтів і видали родині Цзяо тіло іншої людини, передає Daily Mail.

Опізнати чоловіка близькі не змогли через кисневу маску, а тіло було негайно піддано кремації через обмеження, пов'язані з пандемією. Родичі "воскреслого" зізналися, що його повернення шокувало їх.

Відомо, що 43-річний китаєць, який страждав від психічного розладу, пішов зі свого будинку в південно-західному китайському місті Чунцин і не повернувся. Його рідні в березні звернулися в поліцію, а в квітні їм повідомили, що їх близький, імовірно, перебуває в лікарні в місті Веньчжоу.

Сім'я приїхала в госпіталь, де їм сказали, що чоловік навряд чи виживе від серйозних інфекційних захворювань, викликаних туберкульозом.

Дядько хворого розповів, що не міг ідентифікувати "племінника", оскільки на хворому була киснева маска. Щоб не ризикувати зараженням коронавірусом, родичам не дозволили близько підійти до пацієнта.

Близькі вирішили забрати його додому і витратили понад 1,7 тисяч доларів на транспорт, але лікарі сказали, що пацієнт помер. Родичі влаштували пишний похорон, які обійшлися їм майже у 20 тисяч доларів.

Через два місяці їм надійшов дзвінок з іншої провінції Китаю, де поліція знайшла бездомного, який був їх зниклим родичем. На початку червня він возз'єднався із сім'єю. Через свій психічний розлад чоловік не зміг пояснити, як опинився за 1500 км від будинку.

"Лікарі звірили посвідчення особи з пацієнтом, і вони виглядали дуже схожими", – сказав доктор Лю Сяо, головний лікар відділення госпіталю китайської традиційної медицини в Веньчжоу. Медики додали, що у обох чоловіків раніше був діагностований туберкульоз.

Чжу Цзін, завідувачка лікарнею, сказала: "Якщо родина не змогла опізнати пацієнта, як ми повинні були це зробити?" Сім'я Цзяо зажадала компенсації від медустанови.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, в Уханьскому інституті вірусології, що в Китаї, більше шести років зберігалися зразки вірусу, який на 96% схожий на новий коронавірус SARS-CoV-2. У 2012 році від нього могли загинути троє осіб.