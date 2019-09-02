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2 вересня • оновлено в 17:57
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У Китаї чоловік із ножем напав на школярів: подробиці НП

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У понеділок, 2 вересня, у перший навчальний день у центральному Китаї невідомий напав із ножем на учнів початкової школи, в результаті чого постраждали щонайменше 10 дітей.

Про це пише South China Morning Post. Надзвичайна подія трапилася у місті Байянпін провінції Хубей.

Після нападу зловмисника затримали. У поліції повідомили, що раніше він уже відбував покарання у в'язниці.

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У Китаї чоловік із ножем напав на школу

У Китаї чоловік із ножем напав на школу

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Прессекретарка центральної лікарні Еньши підтвердила, що багато хто з поранених учнів перебував там, не уточнюючи даних про їхній стан.

Зазначається, що подібні напади на школярів – із ножем або молотком – у Китаї не рідкість. Злочинці часто керуються бажанням помститися за щось суспільству.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у квітні 2018 року у повіті Мічжі китайської провінції Шеньсі чоловік напав на школу. Семеро учнів загинули, ще 12 отримали поранення.

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Китай
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