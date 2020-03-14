У Китаї через коронавірус вулиці заливали хлоркою: з'явилася розповідь очевидців

У Китаї для боротьби з коронавірусом COVID-2019 вулиці в містах обробляли антисептичними розчинами.

Очевидці розповідали, що тротуари поливали якоюсь сумішшю з хлоркою, пише "MK.ru".

Наприклад, мешканка міста Харбін Туяра Саввіна повідомила, що дезінфікували навіть під'їзди будинків.

Коронавірус в Китаї

Китайська влада радила сім'ям кожен день провітрювати верхній одяг, часто прати її, протирати взуття спиртом або хлорвмісних розчином.

Житель Харбіна Андрій Гузєєв розповів, що в місті на вулицях і прибудинкових територіях патрулювали добровольці з активною громадянською позицією. Вони повідомляли про підозрілі випадки в поліцію.

Гузєєв розповів, що китайці в боротьбі з вірусом показали згуртованість і самоорганізацію. Жителі будинків щодня патрулювали квартири, вимірювали температуру тіла сусідів, замовляли маски, спирт і взагалі, займалися постачанням необхідних засобів захисту. Також вони повідомляли лікарям про хворих.

Також в Китаї здійснювався поліцейський нагляд. Якщо в межах одного житлового будинку знаходився хворий, то будинок знаходився під наглядом поліції.

Коронавірус в Китаї

Крім того, фармацевти повідомляли копам про ті випадки, коли в аптеці з'являвся покупець, який просив жарознижувальну без рецепта.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у ВООЗ заявили, що Європа стала центром пандемії коронавируса, число повідомлень про хворих вже перевищує пікові дані Китаю.

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