Головна Новини
14 березня • оновлено в 15:23
МоваЯзык
Політика Економіка

/ Світ

У Китаї через коронавірус вулиці заливали хлоркою: з'явилася розповідь очевидців

2.6т
Читати матеріал російською

У Китаї для боротьби з коронавірусом COVID-2019 вулиці в містах обробляли антисептичними розчинами.

Очевидці розповідали, що тротуари поливали якоюсь сумішшю з хлоркою, пише "MK.ru".

Наприклад, мешканка міста Харбін Туяра Саввіна повідомила, що дезінфікували навіть під'їзди будинків.

Коронавірус в Китаї

Коронавірус в Китаї

Китайська влада радила сім'ям кожен день провітрювати верхній одяг, часто прати її, протирати взуття спиртом або хлорвмісних розчином.

Житель Харбіна Андрій Гузєєв розповів, що в місті на вулицях і прибудинкових територіях патрулювали добровольці з активною громадянською позицією. Вони повідомляли про підозрілі випадки в поліцію.

Гузєєв розповів, що китайці в боротьбі з вірусом показали згуртованість і самоорганізацію. Жителі будинків щодня патрулювали квартири, вимірювали температуру тіла сусідів, замовляли маски, спирт і взагалі, займалися постачанням необхідних засобів захисту. Також вони повідомляли лікарям про хворих.

Також в Китаї здійснювався поліцейський нагляд. Якщо в межах одного житлового будинку знаходився хворий, то будинок знаходився під наглядом поліції.

Коронавірус в Китаї

Коронавірус в Китаї

Крім того, фармацевти повідомляли копам про ті випадки, коли в аптеці з'являвся покупець, який просив жарознижувальну без рецепта.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у ВООЗ заявили, що Європа стала центром пандемії коронавируса, число повідомлень про хворих вже перевищує пікові дані Китаю.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся

Читайте всі новини по темі "Коронавірус" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Тимур Григоренко
Тема
Коронавірус
Місце
Китай
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
1
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новини світу

Топпублікації

Топблоги