У Китаї оголосили третій рівень небезпеки через бубонну чуму

На півночі Китаю в хошуні Урад-Чжунці (автономний район Внутрішня Монголія) введено третій рівень епідеміологічної небезпеки через підозру на бубонну чуму у одного з пацієнтів.

Його доставили в лікарню міста Баян-Нур у суботу, 4 липня, передає агентство "Сіньхуа".

Епідеміологічне попередження почало діяти 5 липня і триватиме до кінця року. У цей період населення має дотримуватися особливих заходів безпеки.

Зокрема, влада порекомендувала не полювати на диких тварин, а при підозрі на чуму негайно повідомляти уповноваженим відомствам.

Як писав OBOZREVATEL, напередодні в Монголії оголосили карантин через підтвердження двох випадків зараження бубонною чумою. Перед зараженням чоловік і жінка з'їли сире м'ясо бабака.

Із хворою на початку хвороби прямо контактували 60 осіб, ще 400 – побічно.