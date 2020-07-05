У Китаї оголосили третій рівень небезпеки через бубонну чуму
У Китаї у пацієнта запідозрили бубонну чуму.
На півночі Китаю в хошуні Урад-Чжунці (автономний район Внутрішня Монголія) введено третій рівень епідеміологічної небезпеки через підозру на бубонну чуму у одного з пацієнтів.
Його доставили в лікарню міста Баян-Нур у суботу, 4 липня, передає агентство "Сіньхуа".
Епідеміологічне попередження почало діяти 5 липня і триватиме до кінця року. У цей період населення має дотримуватися особливих заходів безпеки.
Зокрема, влада порекомендувала не полювати на диких тварин, а при підозрі на чуму негайно повідомляти уповноваженим відомствам.
Як писав OBOZREVATEL, напередодні в Монголії оголосили карантин через підтвердження двох випадків зараження бубонною чумою. Перед зараженням чоловік і жінка з'їли сире м'ясо бабака.
Із хворою на початку хвороби прямо контактували 60 осіб, ще 400 – побічно.