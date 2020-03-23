У Китаї заявили, що вже майже 90% громадян, які заразилися коронавірусом, успішно вилікувалися від COVID-19.

ЧИТАЙТЕ: ОСТАННІ НОВИНИ ПРО КОРОНАВІРУС

Наразі в медзакладах залишаються лише 5 120 пацієнтів. Про це свідчать дані Державного комітету з питань охорони здоров'я КНР.

Згідно з останньою інформацією, число підтверджених випадків інфікування коронавірусом у материковому Китаї досягло 81 093, із них 72 703 людини вилікувалися й були виписані з лікарень, що складає 89,65% від загальної кількості занедужалих.

У Китаї 90% хворих вилікувалися від коронавірусу Ракурс

Всього з початку епідемії по всьому Китаю (не беручи до уваги провінцію Хубей) було зареєстровано 13 293 хворих, з них 117 – з летальним результатом, смертність склала 0,88%. У самій провінції Хубей, епіцентрі спалаху, було виявлено 67 800 заражених, 3 153 пацієнти померли, смертність склала 4,65%.

Водночас у місті Ухань, що в провінції Хубей, смертність склала 5%. Всього епідемія забрала життя вже 3270 осіб у Китаї, смертність у середньому по країні склала 4%.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Ухані вперше з грудня не зафіксували жодного випадку зараження.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся