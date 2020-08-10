У Китаї 7-річний хлопчик, який загинув у ДТП, став донором для шести дітей. Щемлива історія
У Китаї семирічний Ше Дунчжень потрапив у серйозну ДТП й помер через трохи більш ніж два дні після трагедії. Водночас його органи батьки пожертвували для порятунку інших дітей.
У маленького пацієнта медики констатували смерть мозку й зробили операцію з трансплантації органів, аби передати їх у дар. Щемливу історію про "земного янгола", як назвали хлопчика в місцевих ЗМІ, розповіло CGTN.
Зазначається, що Ше Дунчжень потрапив в автомобільну аварію в середу, 5 серпня. На жаль, медики не змогли його врятувати – він помер у лікарні 7 серпня. Почувши сумні новини, батьки вирішили пожертвувати органи сина, підкресливши, що для них це стало способом, завдяки якому їхній син може жити через інших.
"Мій хлопчик був люблячою людиною. Він часто допомагав молодшим дітям у школі та брав участь у благодійних заходах. Він готувався грати на скрипці на вулиці, щоб зібрати гроші для учнів, які живуть у бідності", – розповіла мама хлопчика Вен Лулу.
За її словами, через місяць Дунчженю виповнилося б вісім років, він би пішов у новий клас початкової школи і завів би там більше друзів, але все це стало неможливим через трагедію.
Та все ж під наглядом координатора донорства органів Товариства Червоного Хреста провінції Чжецзян подружжя підписало лист про наміри пожертвувати серце, нирки, печінку й рогівку свого сина, що дасть нове життя шістьом дітям.
"Ми втратили нашу дитину, і ми не хочемо, щоб інші страждали від такого ж болю", – сказав журналістам батько хлопчика Ше Чжоуцзян.
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