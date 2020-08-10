У Китаї 7-річний хлопчик, який загинув у ДТП, став донором для шести дітей. Щемлива історія

У Китаї семирічний Ше Дунчжень потрапив у серйозну ДТП й помер через трохи більш ніж два дні після трагедії. Водночас його органи батьки пожертвували для порятунку інших дітей.

У маленького пацієнта медики констатували смерть мозку й зробили операцію з трансплантації органів, аби передати їх у дар. Щемливу історію про "земного янгола", як назвали хлопчика в місцевих ЗМІ, розповіло CGTN.

Зазначається, що Ше Дунчжень потрапив в автомобільну аварію в середу, 5 серпня. На жаль, медики не змогли його врятувати – він помер у лікарні 7 серпня. Почувши сумні новини, батьки вирішили пожертвувати органи сина, підкресливши, що для них це стало способом, завдяки якому їхній син може жити через інших.

7-річний Ше Дунчжень загинув після ДТП (News.cgtn.com)

"Мій хлопчик був люблячою людиною. Він часто допомагав молодшим дітям у школі та брав участь у благодійних заходах. Він готувався грати на скрипці на вулиці, щоб зібрати гроші для учнів, які живуть у бідності", – розповіла мама хлопчика Вен Лулу.

За її словами, через місяць Дунчженю виповнилося б вісім років, він би пішов у новий клас початкової школи і завів би там більше друзів, але все це стало неможливим через трагедію.

Органи 7-річного Ше Дунчженя допомогли шістьом дітям (news.cgtn.com)

Та все ж під наглядом координатора донорства органів Товариства Червоного Хреста провінції Чжецзян подружжя підписало лист про наміри пожертвувати серце, нирки, печінку й рогівку свого сина, що дасть нове життя шістьом дітям.

"Ми втратили нашу дитину, і ми не хочемо, щоб інші страждали від такого ж болю", – сказав журналістам батько хлопчика Ше Чжоуцзян.

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