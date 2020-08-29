У Китаї 17 людей загинули через обвал ресторану

У Китаї обвалився ресторан. Сіньхуа

У суботу, 29 серпня, на півночі Китаю загинули 17 людей в результаті обвалу ресторану.

Як передає Сіньхуа, трагедія сталася в місті Ліньфень провінції Шаньсі близько 9:40. Причина НП невідома.

До вечора з-під завалів двоповерхової будівлі витягли 45 осіб, включаючи загиблих, семеро осіб з важкими травмами і 21 – з незначними.

У Китаї обвалився ресторан Сіньхуа

Загинули 17 осіб Сіньхуа

Близько 30 осіб отримали пошкодження Сіньхуа

У Китаї обвалився ресторан Сіньхуа

Під завалами знайшли тіла 17 осіб Сіньхуа

Як писав OBOZREVATEL, недавно в Махаді, на заході Індії, обвалився житловий п'ятиповерховий будинок. Постраждали щонайменше 15 людей.

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