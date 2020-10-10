У Киргизстані заявили про затримання колишнього президента Атамбаєва
Колишнього президента Киргизстану Алмазбека Атамбаєва 10 жовтня затримали співробітники правоохоронних органів.
Про це повідомляє "Sputnik Киргизстан" із посиланням на пресслужбу Державного комітету національної безпеки Киргизської республіки.
"Експрезидент Атамбаєв затриманий у межах справи про організацію масових заворушень у Бішкеку", – йдеться в заяві відомства.
У соцмережах опублікували фото, на якому нібито видно, як затримали дружину експрезидента – Раїсу Атамбаєву, а також їхніх синів Кадира і Сейіда. Однак цю інформацію спростували в ДКНБ.
Також у мережі пишуть про затримання охоронців Атамбаєва – Каната Сагимбаєва і Даміра Мусакеєва.
Раніше колишній лідер країни, вперше з'явившись на публіці після свого арешту, взяв участь в мітингу і назвав події в країні після парламентських виборів "третьої революцією".
Він також звинуватив спецслужби Киргизстану в підготовці замаху на нього під час мітингів у Бішкеку. Він заявив, що такі відомості надійшли до нього ще 8 жовтня. Колишній президент зазначив, що незважаючи на це, він і далі "буде з народом".
Як повідомляв OBOZREVATEL :
У селі Кой-Таш (Киргизстан) спецназ штурмував будинок колишнього президента країни Атамбаєва з метою його затримання за ряд тяжких злочинів. Розв'язалася стрілянина, в результаті чого було поранено близько 45 осіб, серед них і журналісти. Один спецназівець загинув.
Атамбаєв зізнався, що вів стрілянину по атакуючим його будинок бійцям спецназу.
У селі Кой-Таш 8 серпня пройшов новий штурм резиденції колишнього президента. Близько 15:30 (12:30 за київським часом) туди приїхала нова колона силовиків, інформація про здачу Атамбаєва владі з'явилася через три години.
Атамбаєву оголосили підозру у справі кримінального авторитета Азіза Батукаєва, незаконно звільненого з ув'язнення.
У вівторок, 13 серпня, генеральна прокуратура Киргизстану висунула звинувачення проти колишнього президента в зв'язку зі штурмом в його резиденції в Кой-Таші.
У Киргизстані суд на закритому засіданні залишив Атамбаєва під арештом, чи не задовольнивши прохання захисту про зміну запобіжного заходу.
Потім Атамбаєва залишили під вартою до 26 жовтня.
6 жовтня в Бішкеку мітингувальники захопили парламент і звільнили Атамбаєва з СІЗО.