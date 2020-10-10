У Киргизстані заявили про затримання колишнього президента Атамбаєва

Карина Бондаренко Світ 14:17, 10.10.2020 Оновлено: 15:14, 10.10.2020

Колишнього президента Киргизстану Алмазбека Атамбаєва 10 жовтня затримали співробітники правоохоронних органів.

Про це повідомляє "Sputnik Киргизстан" із посиланням на пресслужбу Державного комітету національної безпеки Киргизської республіки.

"Експрезидент Атамбаєв затриманий у межах справи про організацію масових заворушень у Бішкеку", – йдеться в заяві відомства.

У соцмережах опублікували фото, на якому нібито видно, як затримали дружину експрезидента – Раїсу Атамбаєву, а також їхніх синів Кадира і Сейіда. Однак цю інформацію спростували в ДКНБ.

Також у мережі пишуть про затримання охоронців Атамбаєва – Каната Сагимбаєва і Даміра Мусакеєва.

Нібито затримання сім'ї Алмазбека Атамбаєва спростували.
Sputnik Киргизстан

Раніше колишній лідер країни, вперше з'явившись на публіці після свого арешту, взяв участь в мітингу і назвав події в країні після парламентських виборів "третьої революцією".

Він також звинуватив спецслужби Киргизстану в підготовці замаху на нього під час мітингів у Бішкеку. Він заявив, що такі відомості надійшли до нього ще 8 жовтня. Колишній президент зазначив, що незважаючи на це, він і далі "буде з народом".

Як повідомляв OBOZREVATEL :

  • У селі Кой-Таш (Киргизстан) спецназ штурмував будинок колишнього президента країни Атамбаєва з метою його затримання за ряд тяжких злочинів. Розв'язалася стрілянина, в результаті чого було поранено близько 45 осіб, серед них і журналісти. Один спецназівець загинув.

  • Атамбаєв зізнався, що вів стрілянину по атакуючим його будинок бійцям спецназу.

  • У селі Кой-Таш 8 серпня пройшов новий штурм резиденції колишнього президента. Близько 15:30 (12:30 за київським часом) туди приїхала нова колона силовиків, інформація про здачу Атамбаєва владі з'явилася через три години.

  • Атамбаєву оголосили підозру у справі кримінального авторитета Азіза Батукаєва, незаконно звільненого з ув'язнення.

  • У вівторок, 13 серпня, генеральна прокуратура Киргизстану висунула звинувачення проти колишнього президента в зв'язку зі штурмом в його резиденції в Кой-Таші.

  • У Киргизстані суд на закритому засіданні залишив Атамбаєва під арештом, чи не задовольнивши прохання захисту про зміну запобіжного заходу.

  • Потім Атамбаєва залишили під вартою до 26 жовтня.

  • 6 жовтня в Бішкеку мітингувальники захопили парламент і звільнили Атамбаєва з СІЗО.

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