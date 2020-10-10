У Киргизстані заявили про затримання колишнього президента Атамбаєва

Колишнього президента Киргизстану Алмазбека Атамбаєва 10 жовтня затримали співробітники правоохоронних органів.

Про це повідомляє "Sputnik Киргизстан" із посиланням на пресслужбу Державного комітету національної безпеки Киргизської республіки.

"Експрезидент Атамбаєв затриманий у межах справи про організацію масових заворушень у Бішкеку", – йдеться в заяві відомства.

У соцмережах опублікували фото, на якому нібито видно, як затримали дружину експрезидента – Раїсу Атамбаєву, а також їхніх синів Кадира і Сейіда. Однак цю інформацію спростували в ДКНБ.

Також у мережі пишуть про затримання охоронців Атамбаєва – Каната Сагимбаєва і Даміра Мусакеєва.

Раніше колишній лідер країни, вперше з'явившись на публіці після свого арешту, взяв участь в мітингу і назвав події в країні після парламентських виборів "третьої революцією".

Він також звинуватив спецслужби Киргизстану в підготовці замаху на нього під час мітингів у Бішкеку. Він заявив, що такі відомості надійшли до нього ще 8 жовтня. Колишній президент зазначив, що незважаючи на це, він і далі "буде з народом".

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