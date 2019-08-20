У Киргизстані заарештували експрезидента Атамбаєва: суд виніс нове рішення

Експрезидента Киргизстану Алмазбека Атамбаєва, якого заарештували після штурму його резиденції в селі Кой-Таш, залишили під вартою до 26 жовтня.

Таке рішення у вівторок, 20 серпня, прийняла колегія Бішкекського міськсуду на виїзному засіданні в СІЗО Державного комітету національної безпеки Киргизстану, написали Vesti.kg.

За словами адвоката глави держави Сергія Слєсарєва, рішення "незаконне", адже Атамбаєв залишиться експрезидентом "довічно".

Експрезидент Киргизстану Алмазбек Атамбаєв

"В даному випадку Алмазбек Шаршенович в цій справі проходить як людина, яка припинила свої повноваження. Відповідно до норм Кримінально-процесуального кодексу він не підлягає арешту. Однак суди, мало того, що не перевірили законність його затримання, але ще й заарештували, запроторивши під варту", – розповів Слєсарєв.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

У селі Кой-Таш (Киргизстан) спецназ штурмував будинок колишнього президента країни Атамбаєва з метою його затримання за ряд тяжких злочинів. Розв'язалася стрілянина, в результаті чого були поранені близько 45 осіб, серед них і журналісти. Один спецназівець загинув.

Атамбаєв зізнався, що вів стрілянину по атакуючим його будинок бійцям спецназу.

У селі Кой-Таш 8 серпня відбувся новий штурм резиденції колишнього президента. Близько 15:30 (12:30 за київським часом) туди приїхала нова колона силовиків, інформація про здачу Атамбаєва владі з'явилася через три години.

Атамбаєву оголосили підозру у справі кримінального авторитета Азіза Батукаєва, незаконно звільненого з ув'язнення.

У вівторок, 13 серпня, генеральна прокуратура Киргизстану висунула звинувачення проти колишнього президента в зв'язку зі штурмом в його резиденції в Кой-Таші.

У Киргизстані суд на закритому засіданні залишив Атамбаєва під арештом, не задовільнивши прохання захисту про зміну запобіжного заходу.

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