У Киргизстані тривають протести після виборів. Всі деталі онлайн, фото і відео

У вівторок, 6 жовтня, в столиці Киргизстану Бішкеку продовжилися протести після парламентських виборів. Також рано-вранці люди вийшли на мітинг в місті Ош.

В результаті зіткнень з силовикам помер перший протестувальник, ще 590 осіб постраждали. За даними Міністерства охорони здоров'я, госпіталізовано 150 постраждалих, 13 з них – в реанімації.

Нагадаємо, що в понеділок, 5 жовтня, на наступний день після парламентських виборів в Киргизстані, люди вийшли на акцію протесту на площу Ала-Тоо в Бішкеку і ряді інших міст країни.

Учасники мітингу виступили проти попередніх підсумків голосування, згідно з якими більшість голосів отримали провладна партія "Бірімдік" і "Мекен Киргизстан". В результаті між протестуючими і силовиками відбулися зіткнення.

OBOZREVATEL стежить за розвитком подій в Киргизстані онлайн:

03:00 – У столиці Кирзистану учасники протесту захопили будівлю парламенту (Білий дім), в якому також знаходиться адміністрація президента. Крім того, вони увірвалися в будівлю Держкомітету з нацбезпеки і вивели звідти колишнього главу держави Алмазбека Атамбаєва. Крім цього звільнили Садира Жапарова.

03:15 – У соцмережах і ЗМІ з'явилася інформація, що деякі політики стали виконуючими обов'язки голів МВС, ДКНБ і Генпрокуратури. Однак на підставі чого їм дали повноваження, поки невідомо, пише телеграм-канал "Sputnik Киргизстан".

03:45 – Пізніше стало відомо, що мітингувальники підпалили будівлю раніше захопленого парламенту. Вогонь охопив по кілька кабінетів на четвертому, п'ятому, шостому і сьомому поверхах. За словами мітингувальників, хтось спеціально підпалив один кабінет, потім вогонь поширився на інші приміщення. Про потерпілих нічого не повідомляється.

06:00 – Станом на 6 ранку пожежу в Білому Домі Киргизстану загасили.

06:20 – В результаті протестів після парламентських виборів в столиці Киргизстану Бішкеку померла одна людина, ще 590 постраждали. 150 постраждалих госпіталізовані, 13 з них знаходяться в реанімації.

06:30 – У центрі міста Ош зібрався мітинг на підтримку Сооронбая Жеенбекова. На площі, куди вийшли 500 осіб, виступив його молодший брат і депутат Жогорку Кенеша Асилбек Жеенбеков. Частина мітингувальників згодна з результатами виборів, а інша – ні, передає телеграм-канал "Sputnik Киргизстан".

Мітинг в Оші. Sputnik Киргизстан

07:20 – Співробітники апарату уряду Киргизстану повідомили, що з семи ранку не можуть зайти в будівлю Кабміну. За попередніми даними, будівлю уряду захопили, повідомляє "Sputnik Киргизстан".

07:33 – Ексзаступник міністра внутрішніх справ Киргизії Курсан Асанов став комендантом Бішкека, повідомили місцеві ЗМІ.

07:35 – В.о. голови Державного комітету національної безпеки став заступник голови Радбезу Омурбек Суваналієв, який і висунув Асанова комендантом. Про це з посиланням на джерело в спецслужбах Киргизстану повідомив "Інтерфакс".

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