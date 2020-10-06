У Киргизстані повідомили про першу жертву протестів і майже 600 постраждалих

Карина Бондаренко Світ 06:18, 6.10.2020 Оновлено: 06:29, 6.10.2020

В результаті протестів після парламентських виборів в столиці Киргизстану Бішкеку померла одна людина, ще 590 постраждали.

Про це 6 жовтня повідомили на сторінці "Sputnik Киргизстан" в телеграм з посиланням на Міністерство охорони здоров'я Киргизстану.

Відзначається, що 150 постраждалих госпіталізовані, 13 з них знаходяться в реанімації.

У Бішкеку помер протестувальник.
Sputnik Киргизстан

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, в понеділок, 5 жовтня, на наступний день після парламентських виборів в Киргизстані, люди вийшли на акцію протесту на площу Ала-Тоо в Бішкеку і ряді інших міст країни.

Учасники мітингу виступили проти попередніх підсумків голосування, згідно з якими більшість голосів отримали провладна партія "Бірімдік" і "Мекен Киргизстан". В результаті між протестувальниками і силовиками відбулися зіткнення.

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