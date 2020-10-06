У Киргизстані після хвилі протестів визнали результати виборів недійсними

Центральний виборчий комітет Киргизстану визнав недійсними підсумки парламентських виборів у країні 4 жовтня.

Інформацію про це у Facebook підтвердила членкиня Центрвиборчкому Гульнара Джурабаєва. Видання 24.kg повідомляє, що ЦВК має намір саморозпуститися.

"Я вважаю, що цією виборчою кампанією ми дискредитували себе, і тому найкращим і найправильнішим у цьому разі буде рішення про дострокове складення повноважень", – заявила Джурабаєва.

Скриншот. Facebook Гульнара Джурабаєва

Нагадаємо, що, за попередніми результатами виборів, в однопалатний парламент Киргизстану проходили тільки чотири партії. Тоді як решта 13 місць теж фактично опинилися у провладної партії опозиції "Бутун Киргизстан".

Незадоволена підсумками виборів опозиція заявила про масові фальсифікації і вивела на вулиці столиці країни Бішкека протестувальників. За ніч із 5 на 6 жовтня вони захопили урядові будівлі й звільнили з ув'язнення експрезидента Киргизстану Алмазбека Атамбаєва. Зі свого боку нинішній лідер Сооронбай Жеенбеков заявив про "спробу захоплення влади".

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