У Киргизстані опозиція вийшла на "Майдан, як в Україні", почався жорсткий розгін. Фото і відео

5 жовтня, наступного дня після парламентських виборів у Киргизстані, люди вийшли на акцію протесту на площу Ала-Тоо в Бішкеку, а також у містах Нарин і Талас.

Як передає видання "Медіазона. Центральна Азія", учасники мітингу виступили проти попередніх підсумків голосування, згідно з якими більшість голосів отримали провладна партія "Бірімдік" і "Мекен Киргизстан".

Люди вийшли на протести в Бішкеку. Google Maps

На мітинг вийшли прихильники опозиційних партій, які набрали найменшу кількість голосів. За даними видання 24.kg, на площі зібралися близько п'яти тисяч осіб.

Опозиціонери не визнали підсумки виборів через "підкуп голосів, масові підвезення виборців та застосування адмінресурсу".

Люди вийшли на протест в Таласі. Google Maps

Кандидат від "Ата Мекена" Рискелді Момбеков заявив з трибуни, що до протестів приєднуються люди і з інших міст.

"Ми ставимо юрти в Таласі. Ми, як в Україні, розпочнемо Майдан. Шановні бішкекчани, якщо ви сидите вдома і дивитеся мітинг, не сидіть, приходьте сюди на площу", – сказав політик.

Мітингувальники зажадали відставки чинної влади. Час від часу вони кричать: "Кетсін! Кетсін! Кетсін!", що в перекладі означає "Уходь!"

Протести також почалися в місті Нарин. Google Maps

Президент Сооронбай Жеенбеков заявив, що парламентські вибори в країні "відбулися", передає пресслужба глави держави.

У Киргизстані опозиція вийшла на "Майдан, як в Україні"

На площі зібралося близько 5 тисяч осіб

У Киргизстані опозиція вийшла на "Майдан, як в Україні"

У Киргизстані опозиція вийшла на "Майдан, як в Україні"

На площі зібралося близько 5 тисяч осіб

У Киргизстані опозиція вийшла на "Майдан, як в Україні"

У Киргизстані опозиція вийшла на "Майдан, як в Україні"

У Киргизстані опозиція вийшла на "Майдан, як в Україні"

Як повідомив Telegram-канал "Шайлоо 2020", ввечері 5 жовтня в Бішкеку силовики почали розгін протестувальників. На вулицях чутні вибухи і постріли.

Киргизькі ЗМІ повідомили, що під час акції протесту в Бішкеку поранений Жанар Акаєв, прессекретар президента і заступник голови Комітету з соціальних питань, освіти, науки, культури та охорони здоров'я. За їхньою інформацією, частина мітингувальників почала штурмувати ворота будівлі парламенту.

До вечора акція протесту зібрала близько 6 тисяч осіб. Зазначається, що мітингувальники закидали міліціонерів камінням, а ті застосували гумові кулі, сльозогінний газ і світлошумові гранати.

Пізніше силовики зачистили центральну площу Бішкека.

За даними Міністерства охорони здоров'я країни, у сутичках в Бішкеку постраждало 16 осіб.

4 жовтня в Киргизстані відбулися вибори в Жогорку Кенеш (парламент). За попередніми результатами, більшість голосів набрала провладна партія "Бірімдік" (24%) і партія "Мекен Киргизстан" (23%). Виборчий поріг також пройшли "Киргизстан" (8,74%) і "Бутун Киргизстан" (7,09%).

Бюлетені перераховуються вручну, поки оброблена третина всіх голосів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, з 9 серпня тривають протести проти результатів виборів в Білорусі. Минулої неділі, 27 вересня, чергові акції завершилися затриманнями.