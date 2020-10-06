У Киргизстані невідомі захопили родовища золота, міді та вугілля

У вівторок, 6 жовтня, в Киргизстані почали масово захоплювати родовища, де видобувають золото та інші метали.

Як передає "Інтерфакс", захоплення вчиняють невідомі люди. Багато підприємств зупинили роботу.

Повідомляється, що на родовищі золота Жамгир у Джалал-Абадській області місцеві жителі намагалися взяти в заручники співробітників і погрожували розправою. Водночас більшості працівників вдалося покинути територію.

У Наринській області невідомі захопили вугільне родовище Кара-Кече. Золоторудне родовище Іштамберді, яке розробляла китайська компанія "Фул Голд Майнінг", захопили місцеві жителі. На підприємство прибуло близько 300-400 осіб.

Також мідне родовище Бозимчак у Джалал-Абадській області призупинило роботу. Місцеві жителі відібрали дві вахтовки, які слідували з родовища.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Бешкеку учасники протесту захопили будівлю парламенту (Білий дім), в якому також розташована адміністрація президента.