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У Киргизії спецназ штурмував будинок експрезидента: багато поранених. Фото і відео

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У киргизькому селі Кой-Таш спецназ штурмував будинок колишнього президента країни Алмазбека Атамбаєва з метою його затримання за низку тяжких злочинів.

Про це повідомила офіційний представник заснованої ексглавою держави Соціал-демократичної партії (СДПК) Кундуз Жолдубаєва, пишуть "РИА Новости" (щоб подивитися фото і відео, доскрольте новину до кінця).

Біля його резиденції, куди прибув загін спецназу, розв'язалася стрілянина, в результаті чого були поранені понад 10 осіб, серед них і журналісти.

У результаті спецоперації Атамбаєв був затриманий. Силовики відвезли його в невідомому напрямку.

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Стрілянина в Киргизії

Стрілянина в Киргизії

Скріншот з відео

У Киргизії спецназ штурмував будинок експрезидента: багато поранених

24.kg

У Киргизії спецназ штурмував будинок експрезидента: багато поранених

24.kg

У Киргизії спецназ штурмував будинок експрезидента: багато поранених

24.kg

Прихильники Атамбаєва активно перешкоджали поліції і спецназу, будуючи перед будинком барикади.

У Киргизії спецназ штурмував будинок експрезидента: багато поранених

24.kg

Відзначається, що спецназ застосував гумові кулі і шумові гранати під час штурму, над будинком помітили літаки. У спецслужбі також офіційно підтвердили, що бойова зброя при затриманні використана не була.

Пізніше син Атамбаєва заявив про те, що його нібито батько в безпеці.

При цьому після затримання експрезидента, зіткнення під його резиденцією продовжилися. Поліція перекрила дороги до будинку, проте близько сотні протестувальників намагалися прорватися.

"З боку села прийшов натовп людей. Зсередини будинку стріляють к прихильників Атамбаєва, які штурмом намагаються взяти ворота. Є поранені. На території пожежа, біля воріт. Автоматна черга всередині не припиняється", – передає 24.kg.

У Киргизії спецназ штурмував будинок експрезидента: багато поранених

AKIpress

На те, що відбувалося, відреагував президент Росії Володимир Путін. За словами лідера РФ, які цитують "РИА Новости", він поінформований про події в Киргизії, пов'язані з експрезидентом Атамбаєвим, отримує найсвіжішу інформацію і стежить за розвитком ситуації.

Атамбаєв

Атамбаєв

tvc.ru

Нагадаємо, 27 червня парламент Киргизії позбавив недоторканності Атамбаєва. Він також був позбавлений статусу президента. Генеральна прокуратура знайшла ознаки корупції в діях Атамбаєва на посаді глави держави.

Атамбаєв очолював Киргизію з 2011 по 2017 рік.

Примітно, що за місяць до затримання він розповів, що робитиме, якщо до нього прийде поліція: "Я буду чинити опір. У мене є нагородна зброя. Спеціально про це говорю хлопцям, які хочуть виконувати наказ. У киргизів є приказка: чим лежачи помирати, краще померти, відстрілюючись. Але я буду сам, поруч зі мною нікого не буде".

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Вірменії заарештували екс-президента Роберта Кочаряна.

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Тема
Новини світу
Місце
Киргизія
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Жить хорошо, а в Кремле жить - ещё лучше !
Жить хорошо, а в Кремле жить - ещё лучше !
Скоро и в России нечто подобное произойдёт, в Москве уже митинги ! А Пу всё парады устраивает в надежде, что за это армия останется с ним, а не с народом как записано в конституции ! Янукович тоже так думал...
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Северо-Запад Эдуард
Северо-Запад Эдуард
Жить хорошо, а в Кремле жить - ещё лучше !, Скорее это произойдёт на Украине, вашему самому демократичному лидеру мира уже десяток обвинений предъявили на Украине. На Януковича мне насrать и тем не менее в ЕС его больше не разыскивают интересно по чему, потому что хохлятским "следователям" перестали верит на слово?
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