"У Києві хай не сплять": Україні пригрозили перемогою Путіна

Перший заступник голови Комітету нелегітимної Державної Думи Росії з контролю і регламенту Олег Нілов заявив, що після перемоги Володимира Путіна на виборах президента Україна і Великобританія повинні бути напоготові і мучитися (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Зухвале послання до обох країн він адресував через їхню критику політичної ситуації в Російській Федерації та скандал з отруєнням шпигуна-перебіжчика Сергія Скрипаля, виступаючи в ефірі пропагандистської програми "60 хвилин" на телеканалі "Росія 1".

"А в Києві тепер вони нехай не сплять. У тому числі це стосується і Лондону, де теж тітка, збуджена перед черговими виборами (мова йде про прем'єр-міністра країни Терезу Мей. - Ред.), шукає піар-привід, що не відповідати за те головне, що було доручено народам України або Англії, а ось перекинутися за звичною схемою шукати винного в проблемах цих країн. Тому нехай вони тепер мучаться і якось вибираються з тієї ситуації, в якій опинилися", - їдко висловився Нілов.

Як повідомляв "Обозреватель", раніше Нілов заявив, що за організацію масових акцій протесту, подібних українському Майдану, необхідно розстрілювати.