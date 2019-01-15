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У Кенії терористи захопили готель: є загиблі

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У столиці Кенії Найробі в результаті вибухів в готельно-офісному комплексі загинули три людини і ще одна отримала поранення.

Як передає видання ЕNCA, крім двох вибухів на місці події також були чутні вибухи. Генеральний інспектор поліції Кенії Джозеф Бойнетт заявив, що правоохоронці розглядають інцидент як теракт.

Повідомляється, що група екстремістів напала на будівлю з метою скоєння пограбування, проте місцеві силовики вже провели операцію із зачистки будівлі і звільнення заручників.

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У Кенії терористи захопили готель: є загиблі
У Кенії терористи захопили готель: є загиблі
У Кенії терористи захопили готель: є загиблі
У Кенії терористи захопили готель: є загиблі
У Кенії терористи захопили готель: є загиблі

Як повідомляв OBOZREVATEL, напередодні в Афганістані стався страшний теракт, в результаті якого постраждали близько 100 осіб, в тому числі безліч дітей і жінок.

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Місце
Кенія
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Chesser Melanie
Chesser Melanie
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