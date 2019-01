У Кенії терористи захопили готель: є загиблі

У столиці Кенії Найробі в результаті вибухів в готельно-офісному комплексі загинули три людини і ще одна отримала поранення.

Як передає видання ЕNCA, крім двох вибухів на місці події також були чутні вибухи. Генеральний інспектор поліції Кенії Джозеф Бойнетт заявив, що правоохоронці розглядають інцидент як теракт.

Повідомляється, що група екстремістів напала на будівлю з метою скоєння пограбування, проте місцеві силовики вже провели операцію із зачистки будівлі і звільнення заручників.

Explosion in Nairobi, near Dusit hotel. Followed with countless gunshots ... People running ...

stuck in my company headquater building and witnessing from the top floor #Citinewsroom pic.twitter.com/9f3Srgt47I