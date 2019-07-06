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У Казахстані збунтувалися проти уряду: сотні затриманих

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У різних містах Казахстану пройшли протести проти уряду, в результаті яких силовики затримали сотні людей.

Як передає Радіо Азаттик, затримання були зафіксовані в Нур-Султані, Алмати, Шимкенті і Актобе, які перебували в місцях, позначених забороненим і визнаним казахстанським судом екстремістським рухом "Демократичний вибір Казахстану" (ДВК) як майданчика для проведення протестів.

Засновник ДВК Мухтар Аблязов, екс-банкір і критик казахстанської влади, що живе за кордоном з 2009 року і засуджений на батьківщині до довічного ув'язнення за звинуваченнями, які він вважає політично мотивованими, запросив своїх прихильників вийти на вулиці різних міст на День столиці.

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Ця дата збігається з днем народження екс-президента Нурсултана Назарбаєва, який склав з себе повноваження в березні цього року після майже 30 років керівництва країною, але зберіг значну владу у своїх руках.

У Казахстані збунтувалися проти уряду: сотні затриманих

Ілюстрація REUTERS

У Казахстані збунтувалися проти уряду: сотні затриманих

Ілюстрація REUTERS

У Казахстані збунтувалися проти уряду: сотні затриманих

Ілюстрація REUTERS

У Казахстані збунтувалися проти уряду: сотні затриманих

Ілюстрація REUTERS

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Казахстані вже проходили масові протести у зв'язку з президентськими виборами в країні. Тоді поліція затримала близько 4 тисяч чоловік.

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Казахстан
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