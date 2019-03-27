У Казахстані зазнав катастрофи міністерський вертоліт

Вертоліт Мі-8 міністерства оборони Казахстану впав і повністю згорів у Кизилординській області.
За попередніми даними, є жертви. Про це повідомив офіційний представник комітету з НС республіки Нурсултан Нурахметов, передають "РИА Новости".
"На борту знаходилися 13 осіб", – сказано в повідомленні на сайті оборонного відомства Казахстана.
24tv.ua
Вертоліт прямував у складі ланки з 4 бойових вертольотів з міста Актау в місто Шимкент. Переліт проходив в рамках комплексної перевірки та навчань спеціальних підрозділів "Алтин жебе" в темну пору і в складних метеорологічних умовах.
У Міністерстві оборони ініціювали створення спеціальної комісії, яка наказом міністра оборони генерал-майора М. Єрмекбаєва була направлена на місце аварії.
Відзначається, що два вертольоти з чотирьох здійснили посадку і знаходяться в місті Кизилорда, а один вертоліт повернувся до місця аварії. Міністерством оборони спільно з Міністерством внутрішніх справ Казахстану розпочато розслідування причин і обставин НП.
Як повідомляв OBOZREVATEL, 7 березня 2018 року в Чечні (Російська Федерація) впав вертоліт Мі-8. Загинули п'ять осіб.
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