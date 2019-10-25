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26 жовтня • оновлено в 00:31
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Обличчя мертвих під ногами: в магазині Казахстану зробили підлогу з пам'ятників. Фото і відеофакт

1.3т Читати матеріал російською

У місті Усть-Каменогорськ у Казахстані в торговому домі "Алем" зробили на підлозі мозаїку з фрагментів надгробних пам'ятників прямо з портретами покійних.

На кричущий інцидент звернули увагу місцеві жителі, опублікувавши підтверджувальні фото, пишуть YK-news.kz (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

В адміністрації ТД "Алем" підтвердили факт, але переклали відповідальність на підрядника, який виконував будівельні роботи і, відповідно, займався закупівлею необхідних матеріалів.

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У Казахстані в торговому домі зробили підлогу з надгробків

У Казахстані в торговому домі зробили підлогу з надгробків

YK-news.kz

У Казахстані в торговому домі зробили підлогу з надгробків

У Казахстані в торговому домі зробили підлогу з надгробків

YK-news.kz

У Казахстані в торговому домі зробили підлогу з надгробків

У Казахстані в торговому домі зробили підлогу з надгробків

YK-news.kz

"У торговому домі йшов ремонт. Підлога був покрита пилом. Роздивитися матеріал, з якого зроблена плитка, було неможливо. Факт розкрився лише до кінця ремонтних робіт", – запевнили в адміністрації.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Росії дев'ятикласникам зробили торт у вигляді маленьких надгробків з їх фото.

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Казахстан
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Litvinenko Nik
Litvinenko Nik
креативненько...наверное подрядчик был из рассеи...
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И снова проходил мимо
И снова проходил мимо
Litvinenko Nik, Ну любители халявы, у которых ни совести ни чести это вы. За бабки мать родную продадите. Вчера только новость тут была, в Польше один х0хол вывез и закопал другого х0хла, потому что работодатель так сказал и доплатил.
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