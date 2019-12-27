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27 грудня • оновлено в 06:45
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У Казахстані розбився літак з сотнею людей: перші відео з місця НП

3.1т
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У мережі з'явилися перші відео і фото з місця аварії літака компанії Bek Air поблизу Алмати (Казахстан), яке сталося рано вранці 27 грудня.

Кадри публікують російські ЗМІ. На місці НП працює безліч рятувальників, які розбирають фюзеляж. Поки повідомляється про дев'ять загиблих. (Щоб подивитися відео, проскролльте до кінця екрану)

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Оскільки літак впав в житловому секторі, йде евакуація місцевих жителів. За словами очевидців, повітряне судно відлетіло зовсім недалеко від злітної смуги. Потім літак втратив висоту і врізався в паркан, а після в двоповерхову будівлю.

У Казахстані розбився літак

У Казахстані розбився літак

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Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Росії стався новий ПП з горе-літаком. Він навіть не зміг злетіти

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Автор
Катерина Луговська
Місце
Казахстан Алма-Ата
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