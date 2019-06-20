У Казахстані розбився літак: що сталося

Літак Ан-2 упав у Акмолинській області Казахстану. У результаті загинув пілот, ще двоє членів екіпажу з травмами і опіками госпіталізовані в лікарню.

Про це розповів офіційний представник комітету з НС (КЧС) МВС республіки Нурсултан Нурахметов. "У 10 кілометрах від села Батьківщина Целіноградського району Акмолинської області під час хімічної обробки полів упав літак АН-2", – цитує його слова РІА "Новости".

Він заявив, що причина інциденту встановлюється.

militaryarms.ru

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше літак російської авіакомпанії "Аерофлот" (Барселона – Москва) здійснив позапланову посадку в столиці Польщі Варшаві через бешкет п'яного пасажира на борту.

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