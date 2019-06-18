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У Казахстані прокотилася хвиля протестів: тисячі затриманих. Всі подробиці, фото і відео

1.8тЧитати матеріал російською

У Казахстані, де прокотилася хвиля мітингів через президентські вибори, поліція затримала загалом близько 4 тисяч осіб.

З них тисячу притягнули до адміністративної відповідальності. За інформацією МВС, протести були організовані для дестабілізації ситуації у країні, Tengri new.

Масові затримання були переважно в Алматі і Нур-Султані, а також у Актобі, Шимкенті, Уральську.

Міністр внутрішніх справ республіки Ерлан Тургумбаєв заявив, що Генпрокуратура і МВС неодноразово попереджали громадян щодо порушення закону "Про мітинги та демонстрації", де чітко прописана необхідність подачі заявки на проведення такого заходу.

Незважаючи на те, що несанкціоновані мітинги тривали, поліцейським було наказано не використовувати спеціальні засоби — кийки, сльозогінний газ та інше.

Протести у Казахстані

Протести у Казахстані

Tengri new

Протести у Казахстані

Протести у Казахстані

Tengri new

Протести у Казахстані

Протести у Казахстані

Tengri new

Протести у Казахстані

Протести у Казахстані

Tengri new

"Застосовувалася лише фізична сила, щоб локалізувати ці конфлікти. Було затримано близько 4 тисяч громадян", — сказав міністр.

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Причиною невдоволення жителів Казахстану стали нещодавні вибори президента, на яких переміг Касим-Жомарт Токаєв.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Казахстані 9 червня відбулися позачергові вибори глави держави. Президентом став Касим-Жомарт Токаєв.

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Казахстан
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Прокапало Ігор
Прокапало Ігор
Ну естественно, что это всё Вашингтонский обком организовал и лично В. Нуланд)
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Горелов Сергей
Горелов Сергей
Никто не хочет, чтобы было как на Украине.
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Прокапало Ігор
Прокапало Ігор
Горелов Сергей, да вам до Украины еще расти-расти и не вырости
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