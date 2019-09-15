У Казахстані поїзд виїхав в автобус з людьми. Відео

В Алма-Атинській області Казахстану в районі станції "Шамалган" на переїзді потяг протаранив автобус з пасажирами, відомо про двох загиблих.

Російські ЗМІ повідомляють, що на момент аварії автобус застряг у пробці, і не міг зрушитися з місця, а водій поїзда вчасно не помітив транспортний засіб і не встиг зупинитися (щоб подивитися фото, доскрольте новину до кінця).

За словами очевидців, незважаючи на попереджувальні сигнали з боку машиніста, пасажири навіть не спробували покинути автобус.

ДТП в Казахстані nur.kz

ДТП в Казахстані nur.kz

У прес-службі адміністрації Алматинської області повідомили, що за попередніми даними, в результаті аварії загинули дві людини. Ще дев'ять постраждали, передає російське видання "Звезда". Відомо, що один загиблий був водієм автобуса.

Поліція почала досудове розслідування по ст. 345 ч.3 КК РК (порушення правил дорожнього руху або експлуатації транспортних засобів особами, які керують транспортними засобами).

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, в Польщі на нерегульованому залізничному переїзді в результаті наїзду двох поїздів загинули жінка і двоє її дітей.

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