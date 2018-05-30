У Казахстані "герой ЛНР" застрелив двох людей

До 25 років в'язниці засуджений 32-річний житель Теміртау Микита Степін, визнаний винним в участі у військових діях в Україні на стороні так званої ЛНР і подвійному вбивстві в Казахстані.

Його друг 32-річний Павло Левкутін, якого суд визнав винним у недонесенні про вбивство, засуджений до трьох років позбавлення волі. Вирок оголосили в спеціалізованому міжрайонному суді у кримінальних справах Карагандинської області. Позов про відшкодування моральної шкоди та майнової шкоди, поданий родичами убитих в Теміртау чоловіків, задоволено частково. Основна сума стягується тільки з підсудного Стьопіна. З підсудного Левкутіна стягується тільки сума представницьких витрат, повідомляє "Радіо Свобода".

28 травня в своєму останньому слові головний фігурант сказав, що не міг вчинити інакше і "виконав борг честі", коли поїхав на Донбас з метою захисту мирного населення від тих, хто, як він висловився, знищував російське населення. За словами Стьопіна, він не був найманцем, а поїхав туди добровольцем, почувши, що нібито бомблять міста Донбасу. Під час обшуку у нього вдома були виявлені "військовий квиток", посвідчення про присвоєння козацького чину і нагорода "За визволення Донбасу".

Адвокат Стьопіна назвала пред'явлене обвинувачення неконкретним, сказавши, що слідством не встановлено, які саме порушення вчинив її підзахисний - участь у збройному конфлікті або ж у військових діях. За словами адвоката, обвинувачення не може бути побудовано лише на виявлених в ході обшуку документах і свідченнях обвинуваченого. Слідство, за її словами, навіть не доклало зусиль, щоб добути докази.

За версією слідства і звинувачення, житель Теміртау Микита Степін навмисне і неправомірно брав участь в бойових діях на стороні самопроголошеної республіки на території Луганської області України. Після двох поїздок він повернувся додому в Теміртау, влаштувавшись на підробіток автослюсарем в гаражний бокс, де пізніше і сталося вбивство двох місцевих жителів.

Саме в ході розслідування вбивства з'ясувалося, що один з фігурантів "виїжджав в Східну Україну". З приводу вбивства Степін сказав, що нікого не хотів вбивати, але його з другом "довели, і нічого більше не залишалося робити". Другий підсудний, обвинувачений в недонесенні про вбивство, сказав, що ніхто не хотів, щоб так сталося, що він зрозумів свою помилку і все усвідомив. Обидва підсудних не визнали пред'явлені позови потерпілих про відшкодування збитків.

Потерпіла сторона - родичі вбитих в гаражі чоловіків - раніше заявила позови про відшкодування моральної та матеріальної шкоди, мова йде про більш ніж 20 мільйонів тенге (близько 60 тисяч доларів). Родичі загиблих просили суд засудити підсудних до довічного ув'язнення.

"Підсудні, нехай і будуть перебувати в ув'язненні, але все ж вони зможуть жити, дихати, бачити, спілкуватися зі своїми родичами. А ось потерпілі вже цього не зможуть. Руслан Рустамов безпричинно був убитий. Вважаю, що Стьопін готувався до злочину - дістав пістолет, почистив його, а Левкутін все це бачив. Вважаю, тут був умисел. Але ж він міг вчинити по-іншому, не вбивати", - сказала в дебатах адвокат потерпілого.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше колишнього "міністра культури" терористичної "ДНР" Наталію Вороніну районний суд російського Адлера ухвалив депортувати в Україну і заборонив їй в'їзд в Росію на п'ять років.