У Казахстані дитина випала з небезпечного атракціону на ходу: моторошний момент потрапив на відео

В Алмати (Казахстан) дитина випала з атракціону "Рогатка" в парку на горі Кок-Тобе і отримав важкі травми.

Хлопчик зробив стрибок і в цей момент кріплення ослабли. Відео падіння з'явилося в соцмережах (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

Як пише місцеве видання TengriNews, у результаті НП 13-річний підліток отримав численні переломи кінцівок і був госпіталізований.

У Казахстані дитина випала з атракціону на ходу Скріншот ыз відео

Потерпілий був доставлений у Центр дитячої невідкладної медичної допомоги. "Оглянутий лікарями. Всю необхідну медичну допомогу отримує в повному обсязі. Стан хлопчика стабільний", – відзначили в медустанові.

При цьому, батьки не мають ніяких претензій до власників атракціону. За їх словами, НП трапилася через необережність дитини.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше у Джизаці (Узбекистан) в парку "Істіклол" атракціон зламався і впав прямо під час руху, в цей момент на ньому перебували люди.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся