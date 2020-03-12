У Казахстані через коронавірус скасували парад 9 травня, а Путін посилив підготовку

Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв скасував військовий парад, присвячений 75-річчю Перемоги у Великій Вітчизняній війні, через спалах коронавірусу, а в Росії у відповідь заявили про продовження підготовки.
Так, про рішення Токаєва повідомив у четвер, 12 березня, прессекретар Берик Уалі, передає Tengrinews.kz.
Парад мав відбутися в столиці Казахстану Нур-Султана. Токаєв також вирішив скасувати святкування Науризу (свято приходу весни за астрономічним сонячним календарем, припадає на 21 березня) і перенести заплановані раніше міжнародні форуми.
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У Кремлі ж заявили, що навіть не розглядають варіант скасування травневого параду в Москві через коронавірус.
"Поки мова про скасування або обмеження цього формату не йде, триває підготовка та до приїзду делегацій, і до вирішення всіх логістичних питань, підготовка по лінії військових безпосередньо до параду. Далі будемо дивитися залежно від розвитку ситуації", – цитує ТАСС прессекретаря президента Володимира Путіна Дмитра Пєскова.
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше президент США Дональд Трамп відповів на запрошення Путіна на парад до Москви відмовою.
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